Трейлер фильма "В ожидании Дали" (2023)

Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?
Страна: Испания
Жанр: драма, комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 15 июня 2023
В ролях: Иван Массагуэ, Хосе Гарсия, Пако Тоус, Николя Казале, Поль Лопес, Клара Понсо, Хосе Анхель Эхидо, Варвара Бородина, Бруно Раффаелли, Янник Мадзилли, Кристиан Штамм, Франческ Феррер, Пеп Круз, Альберто Лозаньо, Гильем Балар, Изабель Брес, Анна Висенс, Гал Солер, Вики Пенья
Режиссер: Давид Пужоль
Источник:
Источник: