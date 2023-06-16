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Трейлер фильма "Астрал. Женщина в черном" (2023)

Трейлер фильма "Астрал. Женщина в черном" (2023)

Автор:
16 июня 2023 14:07
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Дженнифер ЛаФлер   Томас Маркезе   Анна Кэмп   Джон Алес   Трэвис Хаммер   Ритчи Монтгомери   Иэн Кассельберри   Эдуардо Кампирано   Алисия Эс Мейсон   Николя Маршан   Аэриаль Николь   2023   
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Чтобы открыть тайну исчезновения сына, отчаявшаяся женщина решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы. И чем ближе она к разгадке, тем более страшная расплата ее ждет.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 15 июня 2023

В ролях: Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Ритчи Монтгомери, Иэн Кассельберри, Эдуардо Кампирано, Алисия Эс Мейсон, Николя Маршан, Аэриаль Николь

Режиссер: Томас Маркезе

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Дженнифер ЛаФлер   Томас Маркезе   Анна Кэмп   Джон Алес   Трэвис Хаммер   Ритчи Монтгомери   Иэн Кассельберри   Эдуардо Кампирано   Алисия Эс Мейсон   Николя Маршан   Аэриаль Николь   2023   
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