Трейлер фильма "Солнце на вкус" (2022)

12-летний Тимур отправляется на каникулы в далекий Узбекистан навестить дедушку. В первый же вечер среди старого хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный медальон с непонятными знаками. Случайная находка оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Тимуру предстоит найти дорогу к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени, а главное — спасти семью.
Страна: Россия, Узбекистан
Жанр: комедия, приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 8 июня 2023
В ролях: Леонид Басов, Александр Ильин, Андрей Мерзликин, Елена Полякова, Мухаммад Исо Абдулхаиров, Камила Якубова, Даниил Сариди
Режиссер: Эльдар Салаватов
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