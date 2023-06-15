FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11793 поста • 1231 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Солнце на вкус" (2022)

Трейлер фильма "Солнце на вкус" (2022)

Автор:
15 июня 2023 12:22
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   комедии   приключения   фэнтези   Узбекистан   Андрей Мерзликин   Леонид Басов   Елена Полякова   Мухаммад Исо Абдулхаиров   Камила Якубова   Даниил Сариди   Эльдар Салаватов   2022   Александр Ильин   
856
1
1

12-летний Тимур отправляется на каникулы в далекий Узбекистан навестить дедушку. В первый же вечер среди старого хлама в дедушкином сарае ему попадается загадочный медальон с непонятными знаками. Случайная находка оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Тимуру предстоит найти дорогу к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени, а главное — спасти семью.

Страна: Россия, Узбекистан

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Леонид Басов, Александр Ильин, Андрей Мерзликин, Елена Полякова, Мухаммад Исо Абдулхаиров, Камила Якубова, Даниил Сариди

Режиссер: Эльдар Салаватов

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   комедии   приключения   фэнтези   Узбекистан   Андрей Мерзликин   Леонид Басов   Елена Полякова   Мухаммад Исо Абдулхаиров   Камила Якубова   Даниил Сариди   Эльдар Салаватов   2022   Александр Ильин   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
320
Карл Час назад
В принципе, уже хорошо, что там не будет педрил, черножопых "ангелочков" и прочей тому аналогичной вакханалии извращенцев...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283597



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#автомир#Прикол#ДТП#Автовсячина#Китай#факты#позитив#смерть
#фото#люди#история#животные#новости#подборка#Россия#фильм#СССР#забавно
#интересно#машина#Юмор#аварии#авто аварии#кино#интересное#картинки#собака#наука

На что жалуетесь?

Вернуться