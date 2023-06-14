FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11790 постов • 1231 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Рождение легенд" (2023)

Трейлер фильма "Рождение легенд" (2023)

Автор:
14 июня 2023 12:16
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Эллен Дэвид   мишель монахэн   США   Винсент Пасторе   Душан Дукич   Пейтон Лист   Алекс Гравенстайн   фильм   Дорон Белл   Биографический   Тимоти Скотт Богарт   Джереми Джордан   Уинслоу Фигли   Уиз Халифа   джейсон деруло   Джей Фароа   дэн фоглер   Ледиси   Себастьян Манискалко   Сэм Хэррис   Джеймс Уок   Линдси Фонсека   Тайла Паркс   Кэйли Коуэн   Майкл Йен Блэк   Ник Сэндоу   Оби Абили   Крис Редд   Кейси Лайкс   драма   Дэвид Реале   Кристофер Хэйес   Надин Джори   Чарли Эббс   Делия Лизетт Чемберс   Джордж Николас Кей   Марсел Нахапетян   Кейт Александер   Дэниэл Мерфи   Глэдис Найт   Ситон Смит   2023   Джейсон Айзекс   
907
1
1

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть — большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Страна: США

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Джереми Джордан, Уинслоу Фигли, Джейсон Айзекс, Уиз Халифа, Джейсон Деруло, Джей Фароа, Мишель Монахэн, Пейтон Лист, Дэн Фоглер, Ледиси, Себастьян Манискалко, Сэм Хэррис, Джеймс Уок, Линдси Фонсека, Тайла Паркс, Кэйли Коуэн, Винсент Пасторе, Майкл Йен Блэк, Ник Сэндоу, Оби Абили, Крис Редд, Кейси Лайкс, Эллен Дэвид, Душан Дукич, Дэвид Реале, Дорон Белл, Алекс Гравенстайн, Кристофер Хэйес, Надин Джори, Чарли Эббс, Делия Лизетт Чемберс, Джордж Николас Кей, Марсел Нахапетян, Кейт Александер, Дэниэл Мерфи, Глэдис Найт, Ситон Смит

Режиссер: Тимоти Скотт Богарт

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.1

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Эллен Дэвид   мишель монахэн   США   Винсент Пасторе   Душан Дукич   Пейтон Лист   Алекс Гравенстайн   фильм   Дорон Белл   Биографический   Тимоти Скотт Богарт   Джереми Джордан   Уинслоу Фигли   Уиз Халифа   джейсон деруло   Джей Фароа   дэн фоглер   Ледиси   Себастьян Манискалко   Сэм Хэррис   Джеймс Уок   Линдси Фонсека   Тайла Паркс   Кэйли Коуэн   Майкл Йен Блэк   Ник Сэндоу   Оби Абили   Крис Редд   Кейси Лайкс   драма   Дэвид Реале   Кристофер Хэйес   Надин Джори   Чарли Эббс   Делия Лизетт Чемберс   Джордж Николас Кей   Марсел Нахапетян   Кейт Александер   Дэниэл Мерфи   Глэдис Найт   Ситон Смит   2023   Джейсон Айзекс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev Час назад
смотрели уже. Ну так, на троечку, с песней Донны Саммер прикольно получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283591



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Намешалось
Намешалось
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#Юмор#животные#ДТП#Россия#СССР#фильм#улыбнуло#интересное
#фото#машина#люди#позитив#новости#Автовсячина#история#дети#подборка#ученые
#автомобили#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#кино#Китай#факты#собака#добро

На что жалуетесь?

Вернуться