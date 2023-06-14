Трейлер фильма "Рождение легенд" (2023)

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть — большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.