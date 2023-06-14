Трейлер фильма "Рождение легенд" (2023)

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть — большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.
Страна: США
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 8 июня 2023
В ролях: Джереми Джордан, Уинслоу Фигли, Джейсон Айзекс, Уиз Халифа, Джейсон Деруло, Джей Фароа, Мишель Монахэн, Пейтон Лист, Дэн Фоглер, Ледиси, Себастьян Манискалко, Сэм Хэррис, Джеймс Уок, Линдси Фонсека, Тайла Паркс, Кэйли Коуэн, Винсент Пасторе, Майкл Йен Блэк, Ник Сэндоу, Оби Абили, Крис Редд, Кейси Лайкс, Эллен Дэвид, Душан Дукич, Дэвид Реале, Дорон Белл, Алекс Гравенстайн, Кристофер Хэйес, Надин Джори, Чарли Эббс, Делия Лизетт Чемберс, Джордж Николас Кей, Марсел Нахапетян, Кейт Александер, Дэниэл Мерфи, Глэдис Найт, Ситон Смит
Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
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