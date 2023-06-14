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Трейлер фильма "Снегирь" (2023)

Трейлер фильма "Снегирь" (2023)

Автор:
14 июня 2023 12:25
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Евгений Сытый   фильм   борис хлебников   Василий Щипицын   Сергей Наседкин   Анатолий Попов   Макар Хлебников   Олег Савостюк (II)   Владимир Лукьянчиков   Константин Гаёхо   Александр Робак   драма   2023   Тимофей Трибунцев   Михаил Кремер   
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Рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз.

С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.


Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Василий Щипицын, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк (II), Владимир Лукьянчиков, Константин Гаёхо

Режиссер: Борис Хлебников

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.7

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Евгений Сытый   фильм   борис хлебников   Василий Щипицын   Сергей Наседкин   Анатолий Попов   Макар Хлебников   Олег Савостюк (II)   Владимир Лукьянчиков   Константин Гаёхо   Александр Робак   драма   2023   Тимофей Трибунцев   Михаил Кремер   
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3  комментария
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972
ruslan d 44 минуты назад
Напоминает Белый шквал , по тексту судя )
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11k
Sapsan 8 минут назад
Зачем такая скрипучая фоновая музыка? Вообще не в тему.
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14k
котегRUS Полчаса назад
судя по анонсу - стоящий фильм!
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