Трейлер фильма "Снегирь" (2023)

Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз.
С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 8 июня 2023
В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Василий Щипицын, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк (II), Владимир Лукьянчиков, Константин Гаёхо
Режиссер: Борис Хлебников
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