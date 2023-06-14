Трейлер фильма "Снегирь" (2023)

Рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз.