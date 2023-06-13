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Трейлер фильма "Нечто. Монстр из глубин" (2023)

Трейлер фильма "Нечто. Монстр из глубин" (2023)

Автор:
13 июня 2023 11:49
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   ужасы   Скотт Уокер   Люсианна Бьюкенен   Мэтт Вилан   Марк Митчинсон   Эсия Мэйбери   Новая Зеландия   Джек Барри   Джая Бич-Робертсон   Холли Шерви   Грэм Винсент   Зара Наусбаум   Реджина Хегеманн   Коко Уайт   2023   
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Бен и его семья получают в наследство заброшенный дом на морском побережье. Однажды они случайно пробуждают древнее существо, которое держало в страхе несколько поколений местных жителей.

Страна: Новая Зеландия

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Люсианна Бьюкенен, Мэтт Вилан, Марк Митчинсон, Эсия Мэйбери, Джек Барри, Джая Бич-Робертсон, Холли Шерви, Грэм Винсент, Зара Наусбаум, Реджина Хегеманн, Коко Уайт

Режиссер: Скотт Уокер

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   ужасы   Скотт Уокер   Люсианна Бьюкенен   Мэтт Вилан   Марк Митчинсон   Эсия Мэйбери   Новая Зеландия   Джек Барри   Джая Бич-Робертсон   Холли Шерви   Грэм Винсент   Зара Наусбаум   Реджина Хегеманн   Коко Уайт   2023   
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