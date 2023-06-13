Трейлер фильма "Нечто. Монстр из глубин" (2023)

1225
1
1
Бен и его семья получают в наследство заброшенный дом на морском побережье. Однажды они случайно пробуждают древнее существо, которое держало в страхе несколько поколений местных жителей.
Страна: Новая Зеландия
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 8 июня 2023
В ролях: Люсианна Бьюкенен, Мэтт Вилан, Марк Митчинсон, Эсия Мэйбери, Джек Барри, Джая Бич-Робертсон, Холли Шерви, Грэм Винсент, Зара Наусбаум, Реджина Хегеманн, Коко Уайт
Режиссер: Скотт Уокер
Источник:
Источник:
Метки: в мире видео интересно кино люди трейлер фильм триллеры ужасы Скотт Уокер Люсианна Бьюкенен Мэтт Вилан Марк Митчинсон Эсия Мэйбери Новая Зеландия Джек Барри Джая Бич-Робертсон Холли Шерви Грэм Винсент Зара Наусбаум Реджина Хегеманн Коко Уайт 2023
Новости партнёров