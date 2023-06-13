Трейлер мультфильма "Мармадюк (2022)

Легендарный кинолог пытается сделать из недисциплинированного Мармадюка первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак.
Страна: США
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 8 июня 2023
Роли озвучивали: Пит Дэвидсон, Джей Кэй Симмонс, Дэвид Кехнер, Шелби Янг, Сумали Монтано, Ники Брайар, Эрин Фицджералд, Терри Дуглас, Джонни Ёнг Бош, Джейсон Энтони, Джули Натансон, Эндрю Моргадо, Стефен Стэнтон, Ника Фаттерман, Мелисса Дисней, Фред Таташиор, Джои Кэмен, Джейсон Пейс, Ванесса Маршалл, Рене Мухика
Режиссер: Марк Диппе, Ли Ён-Ги, Фил Ниббелинк, Мэтт Филип Уилан
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