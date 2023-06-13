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Трейлер мультфильма "Мармадюк (2022)

Трейлер мультфильма "Мармадюк (2022)

Автор:
13 июня 2023 12:18
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Шелби Янг   фильм   комедии   Марк Диппе   Ли Ён-Ги   Фил Ниббелинк   приключения   Мэтт Филип Уилан   пит дэвидсон   Дэвид Кехнер   Сумали Монтано   Ники Брайар   Эрин Фицджералд   Терри Дуглас   Джонни Ёнг Бош   Джейсон Энтони   Джули Натансон   Эндрю Моргадо   Стефен Стэнтон   Ника Фаттерман   Мелисса Дисней   Фред Таташиор   Джои Кэмен   Джейсон Пейс   Ванесса Маршалл   Рене Мухика   семейный   2022   Джей Кэй Симмонс   
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Легендарный кинолог пытается сделать из недисциплинированного Мармадюка первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак.

Страна: США

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 8 июня 2023

Роли озвучивали: Пит Дэвидсон, Джей Кэй Симмонс, Дэвид Кехнер, Шелби Янг, Сумали Монтано, Ники Брайар, Эрин Фицджералд, Терри Дуглас, Джонни Ёнг Бош, Джейсон Энтони, Джули Натансон, Эндрю Моргадо, Стефен Стэнтон, Ника Фаттерман, Мелисса Дисней, Фред Таташиор, Джои Кэмен, Джейсон Пейс, Ванесса Маршалл, Рене Мухика

Режиссер: Марк Диппе, Ли Ён-Ги, Фил Ниббелинк, Мэтт Филип Уилан

Источник:

Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Шелби Янг   фильм   комедии   Марк Диппе   Ли Ён-Ги   Фил Ниббелинк   приключения   Мэтт Филип Уилан   пит дэвидсон   Дэвид Кехнер   Сумали Монтано   Ники Брайар   Эрин Фицджералд   Терри Дуглас   Джонни Ёнг Бош   Джейсон Энтони   Джули Натансон   Эндрю Моргадо   Стефен Стэнтон   Ника Фаттерман   Мелисса Дисней   Фред Таташиор   Джои Кэмен   Джейсон Пейс   Ванесса Маршалл   Рене Мухика   семейный   2022   Джей Кэй Симмонс   
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