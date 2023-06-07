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Трейлер фильма "Голова-жестянка" (2022)

Трейлер фильма "Голова-жестянка" (2022)

Автор:
07 июня 2023 13:46
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Татьяна Яковенко   Россия   Глеб Кулаков   Варвара Володина   Олег Чугунов   Анна Попова   Даниил Вершинин   Юрий Ицков   Дмитрий Мальков   Елена Муравьёва   Андрей Курилов   Александр Новиков (X)   Мария Мошкович   Валерия Прохорова   Екатерина Чаннова   фильм   Анна Вирон   Татьяна Серебренникова   драмы   комедии   Сергей Гилёв   Наталья Кудряшова   Иван Капитонов   2022   Владимир Селезнёв   
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16-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам.

Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное — вновь обретает старого друга.


Страна: Россия

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилёв, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнёв, Юрий Ицков, Дмитрий Мальков, Елена Муравьёва, Андрей Курилов, Александр Новиков, Мария Мошкович, Валерия Прохорова, Екатерина Чаннова, Глеб Кулаков, Анна Вирон, Татьяна Серебренникова

Режиссер: Иван Капитонов

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Татьяна Яковенко   Россия   Глеб Кулаков   Варвара Володина   Олег Чугунов   Анна Попова   Даниил Вершинин   Юрий Ицков   Дмитрий Мальков   Елена Муравьёва   Андрей Курилов   Александр Новиков (X)   Мария Мошкович   Валерия Прохорова   Екатерина Чаннова   фильм   Анна Вирон   Татьяна Серебренникова   драмы   комедии   Сергей Гилёв   Наталья Кудряшова   Иван Капитонов   2022   Владимир Селезнёв   
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