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Трейлер фильма "Дом удовольствий" (2022)

Трейлер фильма "Дом удовольствий" (2022)

Автор:
07 июня 2023 13:59
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Росси де Пальма   Анисса Боннфон   Оре Атика   Янник Ренье   Филипп Реббо   Лукас Энгладер   Хилдегард Шрёдтер   Ленн Кудрявицки   Джина Хименес   Никита Белуччи   ирма   Алексис ван Стратум   Джон Робинсон   Кароль Вейерс   драма   Ана Жирардо   Вим Виллар   Бельгия   2022   
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Писательница Эмма Беккер ведет довольно однообразную жизнь и скучает в бесперспективных отношениях с женатым мужчиной. В поисках вдохновения для нового романа она, неожиданно для себя самой, решается на невероятный и аморальный эксперимент: устраивается работать в бордель. Погружаясь в ночной мир, Эмма не только изучает его, но и пытается понять свои границы дозволенного, не всегда осознавая, в какое опасное приключение она втянулась.

Фильм «Дом удовольствий» основан на реальных событиях и рассказывает о том, как писательница Эмма Беккер собирала материал для своей книги «Дом». Это реальный роман, который вышел в 2019 году и сразу покорил читателей и критиков своей откровенностью. Произведение раскрывает неожиданные стороны работы в немецком борделе – именно они легли в основу «Дома удовольствий».

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 2 июня 2023

В ролях: Ана Жирардо, Оре Атика, Росси Де Пальма, Янник Ренье, Филипп Реббо, Лукас Энгладер, Хилдегард Шрёдтер, Джон Робинсон, Ленн Кудрявицки, Кароль Вейерс, Вим Виллар, Джина Хименес, Никита Белуччи, Ирма, Алексис ван Стратум

Режиссер: Анисса Боннфон

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Росси де Пальма   Анисса Боннфон   Оре Атика   Янник Ренье   Филипп Реббо   Лукас Энгладер   Хилдегард Шрёдтер   Ленн Кудрявицки   Джина Хименес   Никита Белуччи   ирма   Алексис ван Стратум   Джон Робинсон   Кароль Вейерс   драма   Ана Жирардо   Вим Виллар   Бельгия   2022   
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