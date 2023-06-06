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Трейлер фильма "Питомец Юрского периода. Утраченная тайна" (2023)

Трейлер фильма "Питомец Юрского периода. Утраченная тайна" (2023)

Автор:
06 июня 2023 12:08
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Проктор   США   Крис Хойт   Майлз Каррин-Мур   Кэролайн Джозефин Райт   ЛаРонн Марзетт   Раджзай Мур   фильм   Кэлси Картрайт   приключения   Дрю Поллок   семейный   Райан Френсис   2023   Райан Беллгардт   
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Венди обычный тинейджер, но приключения ждут её каждый день, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды детёныш динозавра решает остаться в нашем времени, но таинственная группа преступников начинает за ним охоту и теперь только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.

Страна: США

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Софи Проктор, Майлз Каррин-Мур, Кэролайн Джозефин Райт, Райан Френсис, Дрю Поллок, ЛаРонн Марзетт, Раджзай Мур, Кэлси Картрайт

Режиссер: Райан Беллгардт, Крис Хойт

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Проктор   США   Крис Хойт   Майлз Каррин-Мур   Кэролайн Джозефин Райт   ЛаРонн Марзетт   Раджзай Мур   фильм   Кэлси Картрайт   приключения   Дрю Поллок   семейный   Райан Френсис   2023   Райан Беллгардт   
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3  комментария
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Руслан 44 минуты назад
Практически уверен, что это говно провалится в прокате, потому как актерский состав - строго по повесточке.
Три женщины, три негра и два белых мужика. Режиссеры - никто и звать никак. Очередной высер. Когда же у киностудий закончатся деньги на всякое дерьмо? Ведь от раза к разу все их фильмы, основанные на инклюзивности и прочей х@уете проваливаются в прокате. Но нет, штампуют и штампуют.
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