Трейлер фильма "Питомец Юрского периода. Утраченная тайна" (2023)

Венди обычный тинейджер, но приключения ждут её каждый день, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды детёныш динозавра решает остаться в нашем времени, но таинственная группа преступников начинает за ним охоту и теперь только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.
Страна: США
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 1 июня 2023
В ролях: Софи Проктор, Майлз Каррин-Мур, Кэролайн Джозефин Райт, Райан Френсис, Дрю Поллок, ЛаРонн Марзетт, Раджзай Мур, Кэлси Картрайт
Режиссер: Райан Беллгардт, Крис Хойт
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