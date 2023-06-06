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Трейлер фильма "Проклятие. Ночь страха" (2021)

Трейлер фильма "Проклятие. Ночь страха" (2021)

Автор:
06 июня 2023 12:13
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   2021   Кэйт Долан   Хэйзел Дуп   Кэролайн Брэкин   Ингрид Крейги   Пол Рейд (II)   Джейд Джордан   Лиам Райан   Флоренс Адебамбо   Колин Пеппард   Джорданна Джонс   Мартин О'Салливан   Кэти Уайт (II)   Мириам Девитт   Аоиф Спратт   фильм   ирландия   ужасы   
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Старшеклассница Чар живёт в ирландской глубинке с мамой и бабушкой. Не особо радужная жизнь девушки ещё сильнее осложняется, когда незадолго до Хэллоуина мать внезапно пропадает и вскоре так же неожиданно объявляется живая и вроде бы здоровая. Но чем ближе День всех святых, тем более странным и пугающим становится её поведение.

Страна: Ирландия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Хэйзел Дуп, Кэролайн Брэкин, Ингрид Крейги, Пол Рейд (II), Джейд Джордан, Лиам Райан, Флоренс Адебамбо, Колин Пеппард, Джорданна Джонс, Мартин О'Салливан, Кэти Уайт (II), Мириам Девитт, Аоиф Спратт

Режиссер: Кэйт Долан

Источник:

Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   2021   Кэйт Долан   Хэйзел Дуп   Кэролайн Брэкин   Ингрид Крейги   Пол Рейд (II)   Джейд Джордан   Лиам Райан   Флоренс Адебамбо   Колин Пеппард   Джорданна Джонс   Мартин О'Салливан   Кэти Уайт (II)   Мириам Девитт   Аоиф Спратт   фильм   ирландия   ужасы   
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