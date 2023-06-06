Трейлер фильма "Проклятие. Ночь страха" (2021)

Старшеклассница Чар живёт в ирландской глубинке с мамой и бабушкой. Не особо радужная жизнь девушки ещё сильнее осложняется, когда незадолго до Хэллоуина мать внезапно пропадает и вскоре так же неожиданно объявляется живая и вроде бы здоровая. Но чем ближе День всех святых, тем более странным и пугающим становится её поведение.
Страна: Ирландия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 1 июня 2023
В ролях: Хэйзел Дуп, Кэролайн Брэкин, Ингрид Крейги, Пол Рейд (II), Джейд Джордан, Лиам Райан, Флоренс Адебамбо, Колин Пеппард, Джорданна Джонс, Мартин О'Салливан, Кэти Уайт (II), Мириам Девитт, Аоиф Спратт
Режиссер: Кэйт Долан
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