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Трейлер фильма "Переводчик" (2022)

Трейлер фильма "Переводчик" (2022)

Автор:
05 июня 2023 12:36
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мукунда Майкл Дьюил   Эшли Грин   Алекс Сгамбати   Эрик Карраско   фильм   Эм Эммет Уолш   драмы   Эмиль Хирш   триллеры   2022   кейт босворт   
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Афганистан, март 2018 года. Во время спецоперации по поиску оружия талибов отряд сержанта армии США Джона Кинли попадает в засаду. В живых остаются только сам Джон, получивший ранение, и местный переводчик Ахмед, который сотрудничает с американцами.

Очнувшись на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасную территорию. Теперь чувство вины не даёт Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьёй, которых в Афганистане усиленно ищут талибы.


Страна: Великобритания, Испания, США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Джейсон Вонг, Сина Парванех, Бобби Шофилд, Рис Йетс, Аш Голде, Сэмми Шейк, Шин Сагар, Реза Диако, Джеймс Нельсон-Джонс, Кристиан Очоа, Фахим Фазли, Гари Энтони Стеннетт, Алтамаш Нур, Хади Ханджанпур, Фариба Шейхан, Дамон Золфагари, Сайрус Ходавейси, Аббас Ширафкан, Мэтью Хоксли

Режиссер: Гай Ричи

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.3

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мукунда Майкл Дьюил   Эшли Грин   Алекс Сгамбати   Эрик Карраско   фильм   Эм Эммет Уолш   драмы   Эмиль Хирш   триллеры   2022   кейт босворт   
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4  комментария
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33k
Fat Lynx 56 минут назад
Пиндосское кино...
Краткое содержание: великий и непобедимый пиндос выполняем миссию по спасению мира путем насаждения дремучим дикарям демократических ценностей. В результате подлого колдовства местного шамана, миссия героя оказывается под угрозой. На помощь герою приходит местный коллаборант, проникшийся идеей демократии и поэтому даже чуть воняет по другому и чуть кожа посветлела...
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11k
Sasa Полчаса назад
А потом такие грозные приезжают на украину спасать демократию у оккупированных хохлов и получают черный мешок снаружи на обратную дорогу... )))
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517
дмитрий 58 минут назад
ну как всегда добрый американский герой в каждой ж...пе затычка!
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