Трейлер фильма "Переводчик" (2022)

Очнувшись на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасную территорию. Теперь чувство вины не даёт Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьёй, которых в Афганистане усиленно ищут талибы.





Страна: Великобритания, Испания, США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг, Эмили Бичем, Джейсон Вонг, Сина Парванех, Бобби Шофилд, Рис Йетс, Аш Голде, Сэмми Шейк, Шин Сагар, Реза Диако, Джеймс Нельсон-Джонс, Кристиан Очоа, Фахим Фазли, Гари Энтони Стеннетт, Алтамаш Нур, Хади Ханджанпур, Фариба Шейхан, Дамон Золфагари, Сайрус Ходавейси, Аббас Ширафкан, Мэтью Хоксли

Режиссер: Гай Ричи

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.3