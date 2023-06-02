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Трейлер мультфильма "Маша и Медведь в кино: Скажите Ой!" (2023)

Трейлер мультфильма "Маша и Медведь в кино: Скажите Ой!" (2023)

Автор:
02 июня 2023 15:17
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Олег Савостюк   Россия   Валерия Шевченко   Зина Куприянович   Артём Наумов   Юлия Зуникова   Юлия Яблонская   Борис Кутневич   Диомид Виноградов   мультфильм   приключения   семейный   Артём Божутин   2023   
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Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он — свадебный фотограф, а Маша — его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви.

Страна: Россия

Жанр: семейный

Дата выхода в России: 1 июня 2023

Роли озвучивали: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская, Валерия Шевченко, Зина Куприянович, Олег Савостюк

Режиссер: Артём Наумов

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Олег Савостюк   Россия   Валерия Шевченко   Зина Куприянович   Артём Наумов   Юлия Зуникова   Юлия Яблонская   Борис Кутневич   Диомид Виноградов   мультфильм   приключения   семейный   Артём Божутин   2023   
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