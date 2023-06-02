Трейлер мультфильма "Маша и Медведь в кино: Скажите Ой!" (2023)

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он — свадебный фотограф, а Маша — его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви.
Страна: Россия
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 1 июня 2023
Роли озвучивали: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская, Валерия Шевченко, Зина Куприянович, Олег Савостюк
Режиссер: Артём Наумов
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