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Трейлер фильма "Ужас Истфилда. Первое изгнание" (2023)

Трейлер фильма "Ужас Истфилда. Первое изгнание" (2023)

Автор:
31 мая 2023 13:59
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Ник Козакис   Джорджия Эйрс   Дэн Юинг   Тим Пакок   Рози Трейнор   Элла Бурн   Элиза Д'Соуза   Санни Эс Валия   Лиэнн Кэмпбелл   Карлия Капоцца   Мэдлин Клэр Френч   Джесси Лейтен   фильм   ужасы   Австралия   2023   
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Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.

Страна: Австралия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 25 мая 2023

В ролях: Джорджия Эйрс, Дэн Юинг, Тим Пакок, Рози Трейнор, Элла Бурн, Элиза Д'Соуза, Санни Эс Валия, Лиэнн Кэмпбелл, Карлия Капоцца, Мэдлин Клэр Френч, Джесси Лейтен

Режиссер: Ник Козакис

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Ник Козакис   Джорджия Эйрс   Дэн Юинг   Тим Пакок   Рози Трейнор   Элла Бурн   Элиза Д'Соуза   Санни Эс Валия   Лиэнн Кэмпбелл   Карлия Капоцца   Мэдлин Клэр Френч   Джесси Лейтен   фильм   ужасы   Австралия   2023   
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