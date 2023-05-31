Трейлер фильма "Ужас Истфилда. Первое изгнание" (2023)

Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.
Страна: Австралия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 25 мая 2023
В ролях: Джорджия Эйрс, Дэн Юинг, Тим Пакок, Рози Трейнор, Элла Бурн, Элиза Д'Соуза, Санни Эс Валия, Лиэнн Кэмпбелл, Карлия Капоцца, Мэдлин Клэр Френч, Джесси Лейтен
Режиссер: Ник Козакис
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