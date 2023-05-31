FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11757 постов • 1232 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Комната чудес" (2023)

Трейлер фильма "Комната чудес" (2023)

Автор:
31 мая 2023 14:11
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Александра Лами   Лиса Асуэлос   Юго Кестель   Ксавье Лакай   Мария Фернанда Кандиду   Хироки Хасэгава   Мартина Шамбашер   Рафи Питтс   Саид Эль-Алами   Жонас Башан   Самир Декацца   Пьер Какья   Франсуа Обино   Эдвин Бургер   франция   Марсель Житар   Эй Айдара   Мюриэль Робен   фильм   Поль Жансон   драмы   комедии   2023   
572
1
1

У Тельмы есть все — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, сыграть в футбол с его любимой командой и даже потрогать грудь математички… Увидит ли он это все своими собственными глазами?

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Александра Лами, Мюриэль Робен, Юго Кестель, Ксавье Лакай, Мария Фернанда Кандиду, Хироки Хасэгава, Мартина Шамбашер, Эй Айдара, Поль Жансон, Марсель Житар, Рафи Питтс, Саид Эль-Алами, Жонас Башан, Самир Декацца, Пьер Какья, Франсуа Обино, Эдвин Бургер

Режиссер: Лиса Асуэлос

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Александра Лами   Лиса Асуэлос   Юго Кестель   Ксавье Лакай   Мария Фернанда Кандиду   Хироки Хасэгава   Мартина Шамбашер   Рафи Питтс   Саид Эль-Алами   Жонас Башан   Самир Декацца   Пьер Какья   Франсуа Обино   Эдвин Бургер   франция   Марсель Житар   Эй Айдара   Мюриэль Робен   фильм   Поль Жансон   драмы   комедии   2023   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Намешалось
Намешалось
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#Прикол#кино#история#дети#шоу бизнес#актеры#природа
#интересно#автомобили#животные#аварии#люди#факты#забавно#подборка#знаменитости#Еда
#Юмор#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#Автовсячина#позитив#фильм#улыбнуло#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться