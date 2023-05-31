Трейлер фильма "Комната чудес" (2023)

У Тельмы есть все — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, сыграть в футбол с его любимой командой и даже потрогать грудь математички… Увидит ли он это все своими собственными глазами?
Страна: Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 1 июня 2023
В ролях: Александра Лами, Мюриэль Робен, Юго Кестель, Ксавье Лакай, Мария Фернанда Кандиду, Хироки Хасэгава, Мартина Шамбашер, Эй Айдара, Поль Жансон, Марсель Житар, Рафи Питтс, Саид Эль-Алами, Жонас Башан, Самир Декацца, Пьер Какья, Франсуа Обино, Эдвин Бургер
Режиссер: Лиса Асуэлос
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