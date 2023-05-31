Трейлер фильма "Комната чудес" (2023)

У Тельмы есть все — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, сыграть в футбол с его любимой командой и даже потрогать грудь математички… Увидит ли он это все своими собственными глазами?