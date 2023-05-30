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Трейлер мультфильма "Три разбойника и лев" (2022)

Трейлер мультфильма "Три разбойника и лев" (2022)

Автор:
30 мая 2023 13:03
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Андерс Баасмо Кристиансен   Надер Кадеми   норвегия   мультфильм   приключения   семейный   2022   Торбьёрн Харр   Расмус Андре Сивертсен   Аксель Хенни   Йеппе Лаурсен   Тронд Эспен Сейм   Ине Марие Вильман   Анетте Амелия Ларсен   Матиас Луппикини   Кристиан Сколмен   Одд-Магнус Вильямсон   
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Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Еспер и Юнатан. Вместе с ними живет настоящий лев. Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью.

Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.


Страна: Норвегия

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 25 мая 2023

Роли озвучивали: Торбьёрн Харр, Аксель Хенни, Йеппе Лаурсен, Андерс Баасмо Кристиансен, Тронд Эспен Сейм, Надер Кадеми, Ине Марие Вильман, Анетте Амелия Ларсен, Матиас Луппикини, Кристиан Сколмен, Одд-Магнус Вильямсон

Режиссер: Расмус Андре Сивертсен

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Андерс Баасмо Кристиансен   Надер Кадеми   норвегия   мультфильм   приключения   семейный   2022   Торбьёрн Харр   Расмус Андре Сивертсен   Аксель Хенни   Йеппе Лаурсен   Тронд Эспен Сейм   Ине Марие Вильман   Анетте Амелия Ларсен   Матиас Луппикини   Кристиан Сколмен   Одд-Магнус Вильямсон   
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