Трейлер мультфильма "Три разбойника и лев" (2022)

Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Еспер и Юнатан. Вместе с ними живет настоящий лев. Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью.