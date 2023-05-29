Трейлер фильма "Иллюзия побега" (2023)

Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?
Страна: Дания
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 25 мая 2023
В ролях: Миккель Фёльсгорд, Марие Бах Хансен, Мило Ольсен
Режиссер: Каролине Люнгбю
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