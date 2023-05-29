Трейлер фильма "Иллюзия побега" (2023)

Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?