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Трейлер фильма "Иллюзия побега" (2023)

Трейлер фильма "Иллюзия побега" (2023)

Автор:
29 мая 2023 14:10
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   триллеры   Дания   2023   Каролине Люнгбю   Миккель Фёльсгорд   Марие Бах Хансен   Мило Ольсен   
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Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?

Страна: Дания

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 25 мая 2023

В ролях: Миккель Фёльсгорд, Марие Бах Хансен, Мило Ольсен

Режиссер: Каролине Люнгбю

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.1

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   триллеры   Дания   2023   Каролине Люнгбю   Миккель Фёльсгорд   Марие Бах Хансен   Мило Ольсен   
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