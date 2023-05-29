Трейлер фильма "Мой пёс Руни" (2023)

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Мин-су собирается жениться, когда его невеста внезапно признаётся, что неё аллергия на собак. Теперь лучшему другу парня — золотистому ретриверу Руни — нужна новая семья. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.
Страна: Южная Корея
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 18 мая 2023
В ролях: Ю Ён Сок, Чха Тхэ Хён, Рю Су Ён, Ю Джон Ким, Чжу Чжи Хун, Пак Чи Хён, Ли Сын Хи, Та Юн Ча
Режиссер: Ким Джу Хван
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