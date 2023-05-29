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Трейлер фильма "Мой пёс Руни" (2023)

Трейлер фильма "Мой пёс Руни" (2023)

Автор:
29 мая 2023 13:56
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   комедии   мелодрамы   Чжу Чжи Хун   Ким Джу Хван   Ю Ён Сок   Чха Тхэ Хён   Рю Су Ён   2023   Ю Джон Ким   Пак Чи Хён   Ли Сын Хи   Та Юн Ча   
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Мин-су собирается жениться, когда его невеста внезапно признаётся, что неё аллергия на собак. Теперь лучшему другу парня — золотистому ретриверу Руни — нужна новая семья. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.

Страна: Южная Корея

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 18 мая 2023

В ролях: Ю Ён Сок, Чха Тхэ Хён, Рю Су Ён, Ю Джон Ким, Чжу Чжи Хун, Пак Чи Хён, Ли Сын Хи, Та Юн Ча

Режиссер: Ким Джу Хван

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   комедии   мелодрамы   Чжу Чжи Хун   Ким Джу Хван   Ю Ён Сок   Чха Тхэ Хён   Рю Су Ён   2023   Ю Джон Ким   Пак Чи Хён   Ли Сын Хи   Та Юн Ча   
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