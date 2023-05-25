Трейлер фильма "Быть Сальвадором Дали" (2022)

1974 год. Сальвадор Дали — самый знаменитый и эпатажный художник на планете. Однако подлинная власть в мире искусства — в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, а охваченный бурными эмоциями гений закатывает бесконечные вечеринки вместо занятия творчеством. Юному ассистенту Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке.
Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнаёт историю жизни самого необычного художника всех времен.
Страна: Великобритания, США, Франция
Жанр: драма, биография
Дата выхода в России: 25 мая 2023
В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Кристофер Брайни, Эзра Миллер, Авиталь Львова, Андреа Пежич, Александр Байер, Сьюки Уотерхауз, Руперт Грэйвз, Марк Маккенна, Джек Шаллу, Гэвин Спокс, Пол Хилтон, Альберто Манейро, Захари Нэчбар-Секкел, Джоэлла Хинсон-Кинг, Мерс Рибо
Режиссер: Мэри Хэррон
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