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Трейлер фильма "Быть Сальвадором Дали" (2022)

Трейлер фильма "Быть Сальвадором Дали" (2022)

Автор:
25 мая 2023 14:04
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   фильм   Александр Байер   драмы   Биографический   Пол Хилтон   2022   Великобритания   Мэри Хэррон   Бен Кингсли   Барбара Зукова   Кристофер Брайни   Эзра Миллер   Авиталь Львова   Андреа Пежич   Сьюки Уотерхауз   Руперт Грэйвз   Марк Маккенна   Джек Шаллу   Гэвин Спокс   Альберто Манейро   Захари Нэчбар-Секкел   Джоэлла Хинсон-Кинг   Мерс Рибо   
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1974 год. Сальвадор Дали — самый знаменитый и эпатажный художник на планете. Однако подлинная власть в мире искусства — в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, а охваченный бурными эмоциями гений закатывает бесконечные вечеринки вместо занятия творчеством. Юному ассистенту Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке.

Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнаёт историю жизни самого необычного художника всех времен.


Страна: Великобритания, США, Франция

Жанр: драма, биография

Дата выхода в России: 25 мая 2023

В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Кристофер Брайни, Эзра Миллер, Авиталь Львова, Андреа Пежич, Александр Байер, Сьюки Уотерхауз, Руперт Грэйвз, Марк Маккенна, Джек Шаллу, Гэвин Спокс, Пол Хилтон, Альберто Манейро, Захари Нэчбар-Секкел, Джоэлла Хинсон-Кинг, Мерс Рибо

Режиссер: Мэри Хэррон

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   франция   фильм   Александр Байер   драмы   Биографический   Пол Хилтон   2022   Великобритания   Мэри Хэррон   Бен Кингсли   Барбара Зукова   Кристофер Брайни   Эзра Миллер   Авиталь Львова   Андреа Пежич   Сьюки Уотерхауз   Руперт Грэйвз   Марк Маккенна   Джек Шаллу   Гэвин Спокс   Альберто Манейро   Захари Нэчбар-Секкел   Джоэлла Хинсон-Кинг   Мерс Рибо   
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1  комментарий
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перевозчик 12 минут назад
удивительно, как фильм пропустили, ведь Сальвадора играет белый...
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