Трейлер мультфильма "Трио в перьях 2" (2023)

Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений.