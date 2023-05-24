Трейлер мультфильма "Трио в перьях 2" (2023)

Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений.
По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями.
Страна: Германия, Бельгия, Норвегия
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 18 мая 2023
Роли озвучивали: Полина Гагарина, Алексей Воробьёв, Филипп Киркоров, Джонатан Фаилла, Джей Майерс, Джеффри Хилтон, Эрик Хансен, Дульси Смарт, Мала Гедия, Амалия Холл
Режиссер: Бенджамин Квабек, Метте Танге
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