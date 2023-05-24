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Трейлер мультфильма "Трио в перьях 2" (2023)

Трейлер мультфильма "Трио в перьях 2" (2023)

Автор:
24 мая 2023 13:21
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   мультфильм   приключения   Германия   семейный   Полина Гагарина   Бенджамин Квабек   Метте Танге   Алексей Воробьёв   Джонатан Фаилла   Джей Майерс   Джеффри Хилтон   Эрик Хансен   Дульси Смарт   Мала Гедия   Амалия Холл   Бельгия   2023   филипп киркоров   
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Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят такую почетную и ответственную миссию, как возглавить перелет стаи аистов домой, на север. Не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений.

По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев, угодившую в плен злобных птиц марабу под предводительством жадного павлина Замано. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать ребус и найти таинственный клад с драгоценностями.


Страна: Германия, Бельгия, Норвегия

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 18 мая 2023

Роли озвучивали: Полина Гагарина, Алексей Воробьёв, Филипп Киркоров, Джонатан Фаилла, Джей Майерс, Джеффри Хилтон, Эрик Хансен, Дульси Смарт, Мала Гедия, Амалия Холл

Режиссер: Бенджамин Квабек, Метте Танге


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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   мультфильм   приключения   Германия   семейный   Полина Гагарина   Бенджамин Квабек   Метте Танге   Алексей Воробьёв   Джонатан Фаилла   Джей Майерс   Джеффри Хилтон   Эрик Хансен   Дульси Смарт   Мала Гедия   Амалия Холл   Бельгия   2023   филипп киркоров   
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