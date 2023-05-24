Трейлер фильма "Хитровка. Знак четырёх" (2023)

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.
Страна: Россия
Жанр: детектив, приключения
Дата выхода в России: 18 мая 2023
В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Олег Дуленин, Денис Ткачёв, Иван Колесников, Сергей Шкода, Васант Балан, Сергей Барковский, Георгий Тополага, Станислав Эвентов, Юрий Миронцев, Иван Архангельский, Полина Маркелова
Режиссер: Карен Шахназаров
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1. А где Александр Петров?
2. После "Курьера" и того, как Карен Шахназаров стал завсегдатаем "Соловьиного помета", он снял хоть что-то стоющее?
3. Знают ли подборщики актеров, как выглядел Гиляровский?
4. Знают ли подборщики актеров, как выглядел Станиславский?