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Трейлер фильма "Хитровка. Знак четырёх" (2023)

Трейлер фильма "Хитровка. Знак четырёх" (2023)

Автор:
24 мая 2023 13:40
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Васант Балан   фильм   детективы   приключения   Сергей Барковский   Карен Шахназаров   константин крюков   анфиса черных   евгений стычкин   борис каморзин   Денис Ткачёв   Сергей Шкода   Георгий Тополага   Станислав Эвентов   Юрий Миронцев   Иван Архангельский   Полина Маркелова   Олег Дуленин   иван колесников   2023   Алексей Вертков   Михаил Пореченков   Александр Олешко   
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Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

Страна: Россия

Жанр: детектив, приключения

Дата выхода в России: 18 мая 2023

В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Олег Дуленин, Денис Ткачёв, Иван Колесников, Сергей Шкода, Васант Балан, Сергей Барковский, Георгий Тополага, Станислав Эвентов, Юрий Миронцев, Иван Архангельский, Полина Маркелова

Режиссер: Карен Шахназаров

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.1

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Васант Балан   фильм   детективы   приключения   Сергей Барковский   Карен Шахназаров   константин крюков   анфиса черных   евгений стычкин   борис каморзин   Денис Ткачёв   Сергей Шкода   Георгий Тополага   Станислав Эвентов   Юрий Миронцев   Иван Архангельский   Полина Маркелова   Олег Дуленин   иван колесников   2023   Алексей Вертков   Михаил Пореченков   Александр Олешко   
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2  комментария
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28k
Levyathan Час назад
Сразу несколько вопросов:
1. А где Александр Петров?
2. После "Курьера" и того, как Карен Шахназаров стал завсегдатаем "Соловьиного помета", он снял хоть что-то стоющее?
3. Знают ли подборщики актеров, как выглядел Гиляровский?
4. Знают ли подборщики актеров, как выглядел Станиславский?
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1k
SoulSeeker 12 минут назад
Заинтриговало, обязательно посмотрю.
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