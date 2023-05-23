Трейлер фильма "Охота" (2022)

1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 18 мая 2023
В ролях: Ли Джон Джэ, Чон У Сон, Хо Сон Тхэ, Чон Хе Джин, Ко Юн Джон, Чон Ман Щик, Пак Сон Ун, Чжу Чжи Хун, Хван Джон Мин, Ли Сон Мин, Ким Нам Гиль, Ким Джон Су, Кён Хун Кан, Дже Мён Ю, Чо У Джин, Пол Баттл, Андреас Фронк, Дерек Чойнард
Режиссер: Ли Джон Джэ
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.7
Источник:
Источник: