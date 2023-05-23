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Трейлер фильма "Охота" (2022)

Трейлер фильма "Охота" (2022)

Автор:
23 мая 2023 14:36
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Ли Сон Мин   Чон Ман Щик   Южная Корея   фильм   боевики   триллеры   Ли Джон Джэ   Ли Джон Джэ   Чон У Сон   Хо Сон-тхэ   Чон Хе Джин   Ко Юн Джон   Пак Сон Ун   Чжу Чжи Хун   Хван Джон Мин   Ким Нам Гиль   Ким Джон Су   Кён Хун Кан   Дже Мён Ю   Чо У Джин   Пол Баттл   Андреас Фронк   Дерек Чойнард   2022   
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1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 18 мая 2023

В ролях: Ли Джон Джэ, Чон У Сон, Хо Сон Тхэ, Чон Хе Джин, Ко Юн Джон, Чон Ман Щик, Пак Сон Ун, Чжу Чжи Хун, Хван Джон Мин, Ли Сон Мин, Ким Нам Гиль, Ким Джон Су, Кён Хун Кан, Дже Мён Ю, Чо У Джин, Пол Баттл, Андреас Фронк, Дерек Чойнард

Режиссер: Ли Джон Джэ

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.7

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Ли Сон Мин   Чон Ман Щик   Южная Корея   фильм   боевики   триллеры   Ли Джон Джэ   Ли Джон Джэ   Чон У Сон   Хо Сон-тхэ   Чон Хе Джин   Ко Юн Джон   Пак Сон Ун   Чжу Чжи Хун   Хван Джон Мин   Ким Нам Гиль   Ким Джон Су   Кён Хун Кан   Дже Мён Ю   Чо У Джин   Пол Баттл   Андреас Фронк   Дерек Чойнард   2022   
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1  комментарий
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19k
scorpick 57 минут назад
А мне нравятся азиатские боевики. Как они там друг друга об углы позвоночниками стучат.
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