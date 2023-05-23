Трейлер фильма "Парень с того света" (2022)

Оливер — обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь. Но как это сделать, если единственное, с кем он общается — это телевизор? Неожиданным образом он находит себе друга… на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку. Но освободилось ли его собственное сердце от той единственной после смерти?
Страна: Великобритания
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 18 мая 2023
В ролях: Макс Харвуд, Хиро Файннс-Тиффин, Эшли Бенсон, Сьюзен Уокома, Бен Миллер, Эван Росс, Алекс Мёрфи, Хаммед Анимашон, Таллула Хэддон, Кэрол Энн Уотс, Тилан Блондо, Якоб Сарториус, Сэм Коулман, Димеджи Эвуосо, Никола Робертс, Николас Стоун, Элеонора Джонс, Элеонора Мод Джонс
Режиссер: Мартин Оуэн
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.3
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Очень по-европейски...