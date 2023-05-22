Трейлер фильма "Мегалодон" (2023)

Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких.
Страна: Мексика, США, Доминиканская Республика
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 18 мая 2022
В ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Венус Ариэль, Хорхе А. Хименес, Рауль Мендес, Эктор Хименес, Карлос Солорсано, Омар Патин, Эдгар Флорес, Луис дель Валье, Артуро Дюверже
Режиссер: Адриан Грюнберг
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