FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11729 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Мегалодон" (2023)

Трейлер фильма "Мегалодон" (2023)

Автор:
22 мая 2023 12:49
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мексика   фильм   триллеры   доминиканская республика   Фернанда Уррехола   Хулио Седильо   Венус Ариэль   Хорхе А. Хименес   Рауль Мендес   Эктор Хименес   Карлос Солорсано   Омар Патин   Эдгар Флорес   Луис дель Валье   Артуро Дюверже   Адриан Грюнберг   Джош Лукас   2023   
1489
1
1

Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких.

Страна: Мексика, США, Доминиканская Республика

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 18 мая 2022

В ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Венус Ариэль, Хорхе А. Хименес, Рауль Мендес, Эктор Хименес, Карлос Солорсано, Омар Патин, Эдгар Флорес, Луис дель Валье, Артуро Дюверже

Режиссер: Адриан Грюнберг

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мексика   фильм   триллеры   доминиканская республика   Фернанда Уррехола   Хулио Седильо   Венус Ариэль   Хорхе А. Хименес   Рауль Мендес   Эктор Хименес   Карлос Солорсано   Омар Патин   Эдгар Флорес   Луис дель Валье   Артуро Дюверже   Адриан Грюнберг   Джош Лукас   2023   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 9 минут назад
А как они там платформу эту захреначили, если там такая рыбка плавает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#Россия#авария#Приколы#удивительно#мир#фильм
#Юмор#СССР#в мире#забавно#картинки#новости#интересное#подборка#Москва#полиция
#интересно#животные#ДТП#Прикол#США#позитив#дети#Жизнь#работа#Загадка

На что жалуетесь?

Вернуться