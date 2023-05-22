FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11729 постов • 1229 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Остров иллюзий" (2022)

Трейлер фильма "Остров иллюзий" (2022)

Автор:
22 мая 2023 13:11
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   Кёртис Дэвид Хардер   Эмили Теннант   Кассандра Науд   Сара Каннинг   Рори Джей Сапер   Джастин Сэмс   Пол Спуррье   2022   
1572
1
1

Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 18 мая 2022

В ролях: Эмили Теннант, Кассандра Науд, Сара Каннинг, Рори Джей Сапер, Джастин Сэмс, Пол Спуррье

Режиссер: Кёртис Дэвид Хардер

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.4

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   Кёртис Дэвид Хардер   Эмили Теннант   Кассандра Науд   Сара Каннинг   Рори Джей Сапер   Джастин Сэмс   Пол Спуррье   2022   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Руслан Час назад
Блогер и инфлюэнсер - достаточно для того, чтобы никогда не смотреть это го@но!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 21 минуту назад
На заставке, я думала что у неё такой фингал знатный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
AlexG 22 минуты назад
инфлюэнсер - постоянно в соплях, типа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 56 минут назад
А какие-то нормальные фильмы хотя бы за последние пару-тройку лет есть посмотреть? Честно говоря уже даже от трейлеров подобного однотипного дерьма тошнит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#Россия#авария#Приколы#удивительно#мир#фильм
#Юмор#СССР#в мире#забавно#картинки#новости#интересное#подборка#Москва#полиция
#интересно#животные#ДТП#Прикол#США#позитив#дети#Жизнь#работа#Загадка

На что жалуетесь?

Вернуться