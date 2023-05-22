Трейлер фильма "Остров иллюзий" (2022)

Мэдисон живет социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, который выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она решает отправиться в Таиланд, где знакомится с другой загадочной девушкой, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 18 мая 2022
В ролях: Эмили Теннант, Кассандра Науд, Сара Каннинг, Рори Джей Сапер, Джастин Сэмс, Пол Спуррье
Режиссер: Кёртис Дэвид Хардер
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.4
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