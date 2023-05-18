Трейлер фильма "Большая или маленькая ложь" (2022)

Шрайвера, одинокого и пьющего безработного, по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал уже несколько бестселлеров, но никто никогда не видел его лица. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты.