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Трейлер фильма "Большая или маленькая ложь" (2022)

Трейлер фильма "Большая или маленькая ложь" (2022)

Автор:
18 мая 2023 14:13
Сообщество : Кино
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Шрайвера, одинокого и пьющего безработного, по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал уже несколько бестселлеров, но никто никогда не видел его лица. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты.

На одном из писательских фестивалей он знакомится с Симоной, почитательницей «его» таланта. В итоге Шрайвер оказывается втянутым в рискованную игру, но не может раскрыть правду, поскольку начинает испытывать чувства к Симоне.


Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 18 мая 2023

В ролях: Майкл Шэннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Зак Брафф, Пейтон Лист (II), Да'Вин Джой Рендолф, Джимми Симпсон, Адхир Кальян, Уэнди Мэлик, Эм Эммет Уолш, Марк Бун Джуниор, Томас Хэйден Чёрч, Бенджамин Кинг, Аджа Наоми Кинг, Перри Мэттфелд, Рейд Миллер, Джек Гилпин, Кейт Линдер, Джордан Фельдман, Спенсер Сквайр, Дэвид Кейд, Роми Бирн, Тиффани Бэнк, Стив Марвел

Режиссер: Майкл Марен

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Майкл Марен   кейт хадсон   дон джонсон   Зак Брафф   Пейтон Лист (II)   Да'Вин Джой Рендолф   Джимми Симпсон   Адхир Кальян   Эм Эммет Уолш   Марк Бун Джуниор   Бенджамин Кинг   Аджа Наоми Кинг   Перри Мэттфелд   Рейд Миллер   Джек Гилпин   Кейт Линдер   Джордан Фельдман   Спенсер Сквайр   Роми Бирн   Тиффани Бэнк   Стив Марвел   комедии   мелодрамы   Уэнди Мэлик   2022   Томас Хэйден Чёрч   Дэвид Кейд   
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