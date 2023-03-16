Трейлер фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" (2022)

Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни.
В августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 16 марта 2023
В ролях: Егор Бероев, Герман Модягин, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырёв, Дмитрий Власкин, Ксения Алфёрова, Елизавета Моряк, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Дмитрий Колчин, Вадим Гусев, Дмитрий Ковган, Андрей Вальц, Велина Лукьянова, Вера Новикова, Денис Назаренко
Режиссер: Сарик Андреасян
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хотя там там никакого героизма нет, одно везение.