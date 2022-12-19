Трейлер фильма "Zillion. Клуб твоих грез" (2022)

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История взлета коротышки-неудачника, ставшего иконой рейва, возвращает зрителя в ревущую эпоху вседозволенности, открывшую миллениум. Основой для энергичной драмы послужили реальные события.
Уроженец бельгии Франк Ферстратен был обычным айтишником из пригорода, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль. Гнев неприятия — лучшее топливо для достижений, и уже через несколько лет он превратился в короля клубной империи с одной из самых больших дискотек мира, которую назвал «Zillion». Здесь вечный праздник: под огни стробоскопа извиваются тела, порошок растворен в воздухе и шампанское льется рекой. MTV проводят здесь премии, и «Zillion» быстро становится рейверской меккой для поклонников диско-культуры со всего света, не дающей спать местным жителям. Теперь Фрэнк сам решает, кому в его клуб вход открыт, а кто останется на улице. Но успех пришёл, а комплексы остались. Быстрый взлет, лёгкие деньги, криминал, красивые женщины и чувство собственного величия быстро опьянили айтишника, который не смог остановиться. Под ритмы евродэнса Франк «Зиллион» творит беспредел — отмывает деньги, теряет себя и рушит судьбы близких людей. Расплата будет жестокой.
Страна: Бельгия, Нидерланды
Жанр: драма, криминал, триллер
Дата выхода в России: 15 декабря 2022
В ролях: Йонас Вермелен, Шарлотта Тиммерс, Элла Лейерс, Маттео Симони, Дженнифер Хейлен, Барбара Сарафьян, Гирт Ван Рампельберг, Франсуа Букелаэрс, Дирк Руфтхофт, Вард Керреманс, Милорад Капор, Кристоф Кёнен, Франк Веркрейссен, Вив Ван Дингенен, Боб Стоп, Патриция Пулит, Поал Каиро, Лукас Бултел
Режиссер: Робин Пронт
Трек в видео: DJ Tiesto - Adagio For Strings
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Страна: Бельгия, Нидерланды
Жанр: драма, криминал, триллер
Дата выхода в России: 15 декабря 2022
В ролях: Йонас Вермелен, Шарлотта Тиммерс, Элла Лейерс, Маттео Симони, Дженнифер Хейлен, Барбара Сарафьян, Гирт Ван Рампельберг, Франсуа Букелаэрс, Дирк Руфтхофт, Вард Керреманс, Милорад Капор, Кристоф Кёнен, Франк Веркрейссен, Вив Ван Дингенен, Боб Стоп, Патриция Пулит, Поал Каиро, Лукас Бултел
Режиссер: Робин Пронт
Трек в видео: DJ Tiesto - Adagio For Strings
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