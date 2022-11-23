Трейлер фильма "Покерфейс" (2022)

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы наконец воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом эксцентричного миллиардера нападают неизвестные. Теперь на кону не только богатства, но и собственные жизни. Но кто сможет сохранить лицо в этой опасной игре?

0

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 17 ноября 2022

В ролях: Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Риза, Эльза Патаки, Джек Томпсон, Аден Янг, Брук Сэтчуэлл, Дэниел Макферсон, Стив Бастони, Пол Тассони, Жаклин МакКензи, Кэй Каллан, Бенедикт Харди, Мэтью Нэйбл, Линн Гилмартин, Аддам Брамич, Дэн Маттеуччи, Молли Грейс, Хайди Гарроу, Джемима Куинн

Режиссер: Расселл Кроу

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.6