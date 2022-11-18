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Трейлер фильма "1000 дешевых зажигалок" (2022)

Трейлер фильма "1000 дешевых зажигалок" (2022)

Автор:
18 ноября 2022 13:08
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Елизавета Кононова   Павел Чернышёв   Никита Плахотнюк   Никита Еленев   Иван Капорин   Артём Кисаков   фильм   Евгений Серзин   Полина Маликова   Ульяна Фомичёва   Ирина Обидова   драмы   Юлия Марченко   2022   
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Семнадцатилетний Артём — невидимка в семье и бунтарь в техникуме. У него есть лучший друг, Костя, и все провокации и выходки они совершают вместе. Когда руководство техникума составляет неофициальный список опасных подростков — «взрывников», Костя, по чистой случайности, попадает на первое место, которое делает его популярным среди других студентов.
Костя упивается интересом к себе — и предает друга, убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех их выходок. Тогда Артём решает доказать, кто здесь на самом деле «взрывник номер один». Но на его пути неожиданно появляется девушка, Кира, которая способна повлиять на его опасный замысел.

Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 17 ноября 2022
В ролях: Павел Чернышёв, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Никита Еленев, Иван Капорин, Артём Кисаков, Евгений Серзин, Полина Маликова, Юлия Марченко, Ульяна Фомичёва
Режиссер: Ирина Обидова

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Елизавета Кононова   Павел Чернышёв   Никита Плахотнюк   Никита Еленев   Иван Капорин   Артём Кисаков   фильм   Евгений Серзин   Полина Маликова   Ульяна Фомичёва   Ирина Обидова   драмы   Юлия Марченко   2022   
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