Трейлер фильма "1000 дешевых зажигалок" (2022)

Костя упивается интересом к себе — и предает друга, убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех их выходок. Тогда Артём решает доказать, кто здесь на самом деле «взрывник номер один». Но на его пути неожиданно появляется девушка, Кира, которая способна повлиять на его опасный замысел.



Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 17 ноября 2022

В ролях: Павел Чернышёв, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Никита Еленев, Иван Капорин, Артём Кисаков, Евгений Серзин, Полина Маликова, Юлия Марченко, Ульяна Фомичёва

Режиссер: Ирина Обидова