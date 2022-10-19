Трейлер мультфильма "Маленький Николя" (2022)

Жили в Париже два друга — писатель и художник. И придумали они однажды маленького Николя — озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя — умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.

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Страна: Франция, Люксембург

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 20 октября 2022

В ролях: Симон Фалию, Лоран Лафитт, Ален Шаба, Марк Арно, Фредерика Тирмон, Альбан Омар, Дельфин Бариль, Октав Боссюэ, Квентен Фор, Алисия Ава, Мартиаль Ле Мину, Люка Понтон, Бенжамен Массубр, Клер Дюма

Режиссер: Амандин Фредон, Бенжамен Массубр