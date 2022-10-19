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Трейлер мультфильма "Маленький Николя" (2022)

Трейлер мультфильма "Маленький Николя" (2022)

Автор:
19 октября 2022 10:08
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   франция   мультфильм   приключения   семейный   Симон Фалию   Лоран Лафитт   ален шаба   Марк Арно   Фредерика Тирмон   Альбан Омар   Дельфин Бариль   Октав Боссюэ   Квентен Фор   Алисия Ава   Мартиаль Ле Мину   Люка Понтон   Бенжамен Массубр   Клер Дюма   Амандин Фредон   Бенжамен Массубр   2022   люксембург   
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Жили в Париже два друга — писатель и художник. И придумали они однажды маленького Николя — озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя — умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.
Страна: Франция, Люксембург
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 20 октября 2022
В ролях: Симон Фалию, Лоран Лафитт, Ален Шаба, Марк Арно, Фредерика Тирмон, Альбан Омар, Дельфин Бариль, Октав Боссюэ, Квентен Фор, Алисия Ава, Мартиаль Ле Мину, Люка Понтон, Бенжамен Массубр, Клер Дюма
Режиссер: Амандин Фредон, Бенжамен Массубр

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   франция   мультфильм   приключения   семейный   Симон Фалию   Лоран Лафитт   ален шаба   Марк Арно   Фредерика Тирмон   Альбан Омар   Дельфин Бариль   Октав Боссюэ   Квентен Фор   Алисия Ава   Мартиаль Ле Мину   Люка Понтон   Бенжамен Массубр   Клер Дюма   Амандин Фредон   Бенжамен Массубр   2022   люксембург   
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