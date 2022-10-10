Трейлер фильма "Сказка для старых" (2021)

Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.

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Страна: Россия

Жанр: драма, криминал

Дата выхода в России: 13 октября 2022

В ролях: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко, Олег Гаркуша

Режиссер: Фёдор Лавров, Роман Михайлов