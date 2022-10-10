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Трейлер фильма "Сказка для старых" (2021)

Трейлер фильма "Сказка для старых" (2021)

Автор:
10 октября 2022 12:55
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фёдор лавров   Роман Михайлов   фёдор лавров   Роман Михайлов   Анатолий Тишин   Денис Кириллов   сергей пахомов   Андрей Позднухов   Олег Гаркуша   Россия   Олег Васильков   кирилл полухин   2021   фильм   драмы   Евгений Ткачук   Виктория Мирошниченко   криминальный   
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Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.
Страна: Россия
Жанр: драма, криминал
Дата выхода в России: 13 октября 2022
В ролях: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко, Олег Гаркуша
Режиссер: Фёдор Лавров, Роман Михайлов

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   фёдор лавров   Роман Михайлов   фёдор лавров   Роман Михайлов   Анатолий Тишин   Денис Кириллов   сергей пахомов   Андрей Позднухов   Олег Гаркуша   Россия   Олег Васильков   кирилл полухин   2021   фильм   драмы   Евгений Ткачук   Виктория Мирошниченко   криминальный   
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1  комментарий
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♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Если хочется блевануть от трейлера, представляю каким дерьмом окажется "фильм".
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