Трейлер фильма "Сказка для старых" (2021)

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Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.
Страна: Россия
Жанр: драма, криминал
Дата выхода в России: 13 октября 2022
В ролях: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко, Олег Гаркуша
Режиссер: Фёдор Лавров, Роман Михайлов
Жанр: драма, криминал
Дата выхода в России: 13 октября 2022
В ролях: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко, Олег Гаркуша
Режиссер: Фёдор Лавров, Роман Михайлов
Источник:
АНТИФИШКИ
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