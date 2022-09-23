Трейлер фильма "Охота на ведьм" (2021)

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1945 год. Военный грузовой самолёт США внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения.
Вскоре они обнаруживают повешенных нацистских солдат и другие трупы с древними магическими символами, а затем подвергается атаке мощной сверхъестественной силы.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер, ужасы
Дата выхода в России: 29 сентября 2022
В ролях: Роберт Неппер, Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Лу Стассен, Теренс Мэйнард, Рихард Леперс, Мэтт Мелла, Тимо Виллман, Аглая Тарасова, Дайнис Грубе, Джош Бердетт, Кристофер Хантер, Яна Хербста, Фредрик Вагнер, Эллиотт Вустер, Алекс Миллс, Иева Сеглиня, Полина Пушкерёва, Иварс Аузиньш, Томс Лиепайниекс, Анна Палига, Лоренцо де Моор, Бен МакКиун, Юрийс Дьяконовс, Эдгарс Самитис, Каспарс Зале
Режиссер: Мауро Борелли
Страна: США
Жанр: боевик, триллер, ужасы
Дата выхода в России: 29 сентября 2022
В ролях: Роберт Неппер, Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Лу Стассен, Теренс Мэйнард, Рихард Леперс, Мэтт Мелла, Тимо Виллман, Аглая Тарасова, Дайнис Грубе, Джош Бердетт, Кристофер Хантер, Яна Хербста, Фредрик Вагнер, Эллиотт Вустер, Алекс Миллс, Иева Сеглиня, Полина Пушкерёва, Иварс Аузиньш, Томс Лиепайниекс, Анна Палига, Лоренцо де Моор, Бен МакКиун, Юрийс Дьяконовс, Эдгарс Самитис, Каспарс Зале
Режиссер: Мауро Борелли
Источник:
АНТИФИШКИ
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