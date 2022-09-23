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Трейлер фильма "Охота на ведьм" (2021)

Трейлер фильма "Охота на ведьм" (2021)

Автор:
23 сентября 2022 15:10
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Аглая Тарасова   2021   фильм   боевики   Мауро Борелли   Джексон Рэтбоун   Лу Стассен   Теренс Мэйнард   Мэтт Мелла   Тимо Виллман   триллеры   Джош Бердетт   Кристофер Хантер   ужасы   Яна Хербста   Фредрик Вагнер   Эллиотт Вустер   Юрийс Дьяконовс   Алекс Миллс   Рихард Леперс   Полина Пушкерёва   Дайнис Грубе   Иварс Аузиньш   Иева Сеглиня   Томс Лиепайниекс   Анна Палига   Лоренцо де Моор   Бен МакКиун   Эдгарс Самитис   Каспарс Зале   Роберт Неппер   микки рурк   
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1945 год. Военный грузовой самолёт США внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения.
Вскоре они обнаруживают повешенных нацистских солдат и другие трупы с древними магическими символами, а затем подвергается атаке мощной сверхъестественной силы.

Страна: США
Жанр: боевик, триллер, ужасы
Дата выхода в России: 29 сентября 2022
В ролях: Роберт Неппер, Микки Рурк, Джексон Рэтбоун, Лу Стассен, Теренс Мэйнард, Рихард Леперс, Мэтт Мелла, Тимо Виллман, Аглая Тарасова, Дайнис Грубе, Джош Бердетт, Кристофер Хантер, Яна Хербста, Фредрик Вагнер, Эллиотт Вустер, Алекс Миллс, Иева Сеглиня, Полина Пушкерёва, Иварс Аузиньш, Томс Лиепайниекс, Анна Палига, Лоренцо де Моор, Бен МакКиун, Юрийс Дьяконовс, Эдгарс Самитис, Каспарс Зале
Режиссер: Мауро Борелли

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   Аглая Тарасова   2021   фильм   боевики   Мауро Борелли   Джексон Рэтбоун   Лу Стассен   Теренс Мэйнард   Мэтт Мелла   Тимо Виллман   триллеры   Джош Бердетт   Кристофер Хантер   ужасы   Яна Хербста   Фредрик Вагнер   Эллиотт Вустер   Юрийс Дьяконовс   Алекс Миллс   Рихард Леперс   Полина Пушкерёва   Дайнис Грубе   Иварс Аузиньш   Иева Сеглиня   Томс Лиепайниекс   Анна Палига   Лоренцо де Моор   Бен МакКиун   Эдгарс Самитис   Каспарс Зале   Роберт Неппер   микки рурк   
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1  комментарий
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Sam 37 минут назад
В немецком прокате Hexenjäger - охотники на ведьм, в англоязычном WarHunt, типа военная охота или поиск цели, а вот русские переводчики как всегда имеют своё уникальное мнение...
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