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Трейлер фильма "Битва на озере" (2021)

Трейлер фильма "Битва на озере" (2021)

Автор:
02 сентября 2022 14:51
Сообщество : Кино
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Октябрь 1950 года. Опасаясь приближения американских войск к своей границе, Китай решает вступить в Корейскую войну. Защищать родную землю и Корею от империалистического вторжения отправляются многочисленные силы добровольцев, в том числе заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, желая доказать собственную состоятельность, записывается в армию и оказывается с Цяньли в одном корпусе.
Братьев и их товарищей по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооружённым противником, в том числе стратегически важная битва при Чосинском водохранилище.

Страна: Китай
Жанр: боевик, военный, драма
Дата выхода в России: 1 сентября 2022
В ролях: Джеки У, Джексон И, Чжу Явень, Кевин Ли, Ли Чэнь, Цзюнь Ху, Сюань Хуан, Чжан Ханьюй, Хао Оу, Даррен Гросвенор, Диего Дати, Вандер МакЛеод, Кайл Пол, Натаниель Бойд, Кэи Гамбит, Темур Мамисашвили, Пэнюань Ши, Райн Чжэн
Режиссер: Кайгэ Чен, Цуй Харк, Данте Лам, Цзяньсинь Хуан

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   2021   фильм   боевики   Кайгэ Чен   военные   Цуй Харк   Данте Лам   Цзяньсинь Хуан   Джеки У   Джексон И   Чжу Явень   Кевин Ли   Ли Чэнь   Цзюнь Ху   Сюань Хуан   драмы   Чжан Ханьюй   Хао Оу   Даррен Гросвенор   Диего Дати   Вандер МакЛеод   Кайл Пол   Натаниель Бойд   Кэи Гамбит   Темур Мамисашвили   Пэнюань Ши   Райн Чжэн   
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2  комментария
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Рустам 49 минут назад
Хорошие патриотические фильмы надо и в России снимать. В этих фильмах должна быть одной из важнейших целей - прививать молодому поколению уважение по отношению к нашим славным героическим предкам и своей Родине. Пора раз и навсегда поставить крест на порнушно-чернушной ахинее либерального и около того отребья!
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