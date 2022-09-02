Трейлер фильма "Битва на озере" (2021)

Братьев и их товарищей по оружию ждут столкновения с на голову лучше вооружённым противником, в том числе стратегически важная битва при Чосинском водохранилище.



Страна: Китай

Жанр: боевик, военный, драма

Дата выхода в России: 1 сентября 2022

В ролях: Джеки У, Джексон И, Чжу Явень, Кевин Ли, Ли Чэнь, Цзюнь Ху, Сюань Хуан, Чжан Ханьюй, Хао Оу, Даррен Гросвенор, Диего Дати, Вандер МакЛеод, Кайл Пол, Натаниель Бойд, Кэи Гамбит, Темур Мамисашвили, Пэнюань Ши, Райн Чжэн

Режиссер: Кайгэ Чен, Цуй Харк, Данте Лам, Цзяньсинь Хуан