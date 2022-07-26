Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

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Страна: Великобритания, США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 11 августа 2022

В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джулия, Пэйс Митчелл, Джаспер Коул

Режиссер: Скотт Манн