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Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
Страна: Великобритания, США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 11 августа 2022
В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джулия, Пэйс Митчелл, Джаспер Коул
Режиссер: Скотт Манн
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 11 августа 2022
В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган, Мэйсон Гудинг, Джулия, Пэйс Митчелл, Джаспер Коул
Режиссер: Скотт Манн
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Метки: видео кино трейлер США фильм триллер 2022 Великобритания Грэйс Фултон Вирджиния Гарднер Джеффри Дин Морган Джулия Пэйс Митчелл Джаспер Коул Скотт Манн Скотт Манн Мэйсон Гудинг
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или потеряли бы парашюты