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Трейлер фильма "Проклятие матери: Прятки на выживание" (2021)

Трейлер фильма "Проклятие матери: Прятки на выживание" (2021)

Автор:
21 июля 2022 15:03
Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   ужасы   Лора Бурк   Тесса Козма   Кристен МакКаллок   Ник Смит   Колин Парадайн   Энджел Галлего   Лора Тремблей   Кристина Брайсон   Йен Мэлоун   Крэйг Дэвид Уоллес   триллер   Канада   
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Спасаясь от призраков прошлого, Кейт c дочерью начинают новую жизнь в уединенном доме на краю леса. Однажды Кейт начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко она может зайти, чтобы защитить своего ребенка?
Страна: Канада
Жанр: ужасы, триллер
Дата выхода в России: 4 августа 2022
В ролях: Лора Бурк, Тесса Козма, Кристен МакКаллок, Ник Смит, Колин Парадайн, Энджел Галлего, Лора Тремблей, Кристина Брайсон, Йен Мэлоун
Режиссер: Крэйг Дэвид Уоллес

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Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   ужасы   Лора Бурк   Тесса Козма   Кристен МакКаллок   Ник Смит   Колин Парадайн   Энджел Галлего   Лора Тремблей   Кристина Брайсон   Йен Мэлоун   Крэйг Дэвид Уоллес   триллер   Канада   
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