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Трейлер фильма "Земля. Перезагрузка" (2021)

Трейлер фильма "Земля. Перезагрузка" (2021)

Автор:
21 июля 2022 14:50
Метки: видео   кино   трейлер   Китай   2021   фильм   боевики   фантастика   Мики Хэ   Чжан Минцань   Ло Ми   Мишель Е   Юй Жунгуан   Ли Нин   Номэнь Ээрдэни   Линь Чжэньчжао   
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Из-за климатических изменений земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы ведущие учёные разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая что превращают безобидные растения в опасных хищников.
Страна: Китай
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 4 августа 2022
В ролях: Мики Хэ, Чжан Минцань, Ло Ми, Мишель Е, Юй Жунгуан, Ли Нин, Номэнь Ээрдэни, Ли Жоси
Режиссер: Линь Чжэньчжао

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Метки: видео   кино   трейлер   Китай   2021   фильм   боевики   фантастика   Мики Хэ   Чжан Минцань   Ло Ми   Мишель Е   Юй Жунгуан   Ли Нин   Номэнь Ээрдэни   Линь Чжэньчжао   
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Б.Касторский Полчаса назад
День триффидов напоминает сюжет. Осталось найти там слепых.
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