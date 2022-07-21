Трейлер фильма "Земля. Перезагрузка" (2021)

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Из-за климатических изменений земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы ведущие учёные разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая что превращают безобидные растения в опасных хищников.
Страна: Китай
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 4 августа 2022
В ролях: Мики Хэ, Чжан Минцань, Ло Ми, Мишель Е, Юй Жунгуан, Ли Нин, Номэнь Ээрдэни, Ли Жоси
Режиссер: Линь Чжэньчжао
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 4 августа 2022
В ролях: Мики Хэ, Чжан Минцань, Ло Ми, Мишель Е, Юй Жунгуан, Ли Нин, Номэнь Ээрдэни, Ли Жоси
Режиссер: Линь Чжэньчжао
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