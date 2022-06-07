Трейлер фильма Голоса Арктики (2022)

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Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.
Страна: Россия
Жанр: документальный
Дата выхода в России: 9 июня 2022
В ролях: Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Режиссер: Иван Вдовин
Жанр: документальный
Дата выхода в России: 9 июня 2022
В ролях: Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Режиссер: Иван Вдовин
Источник:
АНТИФИШКИ
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