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Трейлер фильма Голоса Арктики (2022)

Трейлер фильма Голоса Арктики (2022)

Автор:
07 июня 2022 13:30
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   документальные   Иван Вдовин   Денис Симачёв   Масне Вануйто   Николай Курилов   Анисья Тайбарей   2022   
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Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.
Страна: Россия
Жанр: документальный
Дата выхода в России: 9 июня 2022
В ролях: Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Режиссер: Иван Вдовин

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   документальные   Иван Вдовин   Денис Симачёв   Масне Вануйто   Николай Курилов   Анисья Тайбарей   2022   
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