Трейлер фильма Голоса Арктики (2022)

Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

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Страна: Россия

Жанр: документальный

Дата выхода в России: 9 июня 2022

В ролях: Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей

Режиссер: Иван Вдовин