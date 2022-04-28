Трейлер мультфильма Суворов: Великое путешествие (2021)

Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.





Страна: Россия

Жанр: приключения, история

Дата выхода в России: 1 мая 2022

В ролях: Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Анна Ардова, Юлия Рутберг, Алексей Демидов, Филипп Киркоров, Наталия Быстрова

Режиссер: Борис Чертков