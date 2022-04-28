Трейлер мультфильма Суворов: Великое путешествие (2021)

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Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода.
Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.
Страна: Россия
Жанр: приключения, история
Дата выхода в России: 1 мая 2022
В ролях: Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Анна Ардова, Юлия Рутберг, Алексей Демидов, Филипп Киркоров, Наталия Быстрова
Режиссер: Борис Чертков
Страна: Россия
Жанр: приключения, история
Дата выхода в России: 1 мая 2022
В ролях: Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Анна Ардова, Юлия Рутберг, Алексей Демидов, Филипп Киркоров, Наталия Быстрова
Режиссер: Борис Чертков
Источник:
АНТИФИШКИ
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