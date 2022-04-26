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Трейлер фильма Отчаянные дольщики (2021)

Трейлер фильма Отчаянные дольщики (2021)

Автор:
26 апреля 2022 16:03
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   2021   фильм   Михаил Трухин   Ольга Веникова   Александра Флоринская   Григорий Сиятвинда   Екатерина Шмакова   комедии   Илья Фарфель   Никита Кологривый   Екатерина Стулова   
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Кто не мечтает о своей квартире, да ещё в центре города? Две заурядные семейные пары — не исключение. Однако на пути к их мечте встаёт ушлый застройщик, который взамен кровно нажитых денег даёт только котлован для фундамента. Простые россияне не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.
Страна: Россия
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова, Александра Флоринская, Григорий Сиятвинда, Екатерина Шмакова
Режиссер: Илья Фарфель

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   2021   фильм   Михаил Трухин   Ольга Веникова   Александра Флоринская   Григорий Сиятвинда   Екатерина Шмакова   комедии   Илья Фарфель   Никита Кологривый   Екатерина Стулова   
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