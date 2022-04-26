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Трейлер фильма Операция «Мясной фарш» (2021)

Трейлер фильма Операция «Мясной фарш» (2021)

Автор:
26 апреля 2022 15:31
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   США   Колин Фёрт   2021   Джон Мэдден   Мэттью Макфэдьен   Келли Макдональд   Пенелопа Уилтон   Джонни Флинн   Лорни Макфейден   фильм   Алекс Дженнингс   Руфус Райт   Марк Гэтисс   Хэтти Морахэн   Джеймс Флит   Пол Риттер   Александр Байер   Каспар Дженнингс   Долли Гадсдон   Саймон Расселл Бил   военные   Марк Боннар   Николас Роу   Джонджо О'Нил   драмы   Великобритания   Джейсон Айзекс   
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Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.
Страна: США, Великобритания
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Колин Фёрт, Мэттью Макфэдьен, Келли Макдональд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Лорни Макфейден, Алекс Дженнингс, Руфус Райт, Марк Гэтисс, Хэтти Морахэн, Джеймс Флит, Пол Риттер, Александр Байер, Каспар Дженнингс, Долли Гадсдон, Саймон Расселл Бил, Марк Боннар, Николас Роу, Джонджо О'Нил
Режиссер: Джон Мэдден

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   США   Колин Фёрт   2021   Джон Мэдден   Мэттью Макфэдьен   Келли Макдональд   Пенелопа Уилтон   Джонни Флинн   Лорни Макфейден   фильм   Алекс Дженнингс   Руфус Райт   Марк Гэтисс   Хэтти Морахэн   Джеймс Флит   Пол Риттер   Александр Байер   Каспар Дженнингс   Долли Гадсдон   Саймон Расселл Бил   военные   Марк Боннар   Николас Роу   Джонджо О'Нил   драмы   Великобритания   Джейсон Айзекс   
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2  комментария
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24k
SerGProS 2 часа назад
Вначале эти ублюдки выжидали, кто начнет войну первой.
Потом эти ублюдки наблюдали как складывается на фронтах.
А когда до ублюдков дошло, что советский солдат может и Ла Манш вброд перейти, если захочет, где-то к концу войны принялись интенсивно помогать.
Естественно под ублюдками подразумевались англичане..
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8k
alex9845 7 минут назад
А как это выход в прокат в России? Разве они не заблочили всё что смогли,включая новые фильмы?
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