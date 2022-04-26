Трейлер фильма Операция «Мясной фарш» (2021)

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Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.
Страна: США, Великобритания
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Колин Фёрт, Мэттью Макфэдьен, Келли Макдональд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Лорни Макфейден, Алекс Дженнингс, Руфус Райт, Марк Гэтисс, Хэтти Морахэн, Джеймс Флит, Пол Риттер, Александр Байер, Каспар Дженнингс, Долли Гадсдон, Саймон Расселл Бил, Марк Боннар, Николас Роу, Джонджо О'Нил
Режиссер: Джон Мэдден
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Колин Фёрт, Мэттью Макфэдьен, Келли Макдональд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Лорни Макфейден, Алекс Дженнингс, Руфус Райт, Марк Гэтисс, Хэтти Морахэн, Джеймс Флит, Пол Риттер, Александр Байер, Каспар Дженнингс, Долли Гадсдон, Саймон Расселл Бил, Марк Боннар, Николас Роу, Джонджо О'Нил
Режиссер: Джон Мэдден
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Потом эти ублюдки наблюдали как складывается на фронтах.
А когда до ублюдков дошло, что советский солдат может и Ла Манш вброд перейти, если захочет, где-то к концу войны принялись интенсивно помогать.
Естественно под ублюдками подразумевались англичане..