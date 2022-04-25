Трейлер фильма Лето 1941 года (2022)

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Начало Великой Отечественной войны. Лейтенант Ади Шарипов вместе со своим взводом прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении, в тылу врага. Враг загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят отряд быстрее, чем пули врага.
Страна: Казахстан
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Азамат Нигманов, Андрей Олиференко, Елизавета Шукова, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Андрей Сенькин, Макпал Касенова, Александр Брухацкий, Валентина Гарцуева, Арсений Врагов
Режиссер: Бекболат Шекеров
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Азамат Нигманов, Андрей Олиференко, Елизавета Шукова, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Андрей Сенькин, Макпал Касенова, Александр Брухацкий, Валентина Гарцуева, Арсений Врагов
Режиссер: Бекболат Шекеров
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