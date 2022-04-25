Трейлер фильма Лето 1941 года (2022)

Начало Великой Отечественной войны. Лейтенант Ади Шарипов вместе со своим взводом прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении, в тылу врага. Враг загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят отряд быстрее, чем пули врага.

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Страна: Казахстан

Жанр: военный, боевик

Дата выхода в России: 28 апреля 2022

В ролях: Азамат Нигманов, Андрей Олиференко, Елизавета Шукова, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Андрей Сенькин, Макпал Касенова, Александр Брухацкий, Валентина Гарцуева, Арсений Врагов

Режиссер: Бекболат Шекеров