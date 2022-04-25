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Трейлер фильма Лето 1941 года (2022)

Трейлер фильма Лето 1941 года (2022)

Автор:
25 апреля 2022 14:28
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Бекболат Шекеров   Андрей Олиференко   Елизавета Шукова   Шарифбек Закиров   Алихан Лепесбаев   Андрей Сенькин   Казахстан   Макпал Касенова   Александр Брухацкий   Валентина Гарцуева   Арсений Врагов   фильм   боевики   военные   Азамат Нигманов   2022   
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Начало Великой Отечественной войны. Лейтенант Ади Шарипов вместе со своим взводом прикрывают отход штаба полка и остаются в окружении, в тылу врага. Враг загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят отряд быстрее, чем пули врага.
Страна: Казахстан
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 28 апреля 2022
В ролях: Азамат Нигманов, Андрей Олиференко, Елизавета Шукова, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Андрей Сенькин, Макпал Касенова, Александр Брухацкий, Валентина Гарцуева, Арсений Врагов
Режиссер: Бекболат Шекеров

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Бекболат Шекеров   Андрей Олиференко   Елизавета Шукова   Шарифбек Закиров   Алихан Лепесбаев   Андрей Сенькин   Казахстан   Макпал Касенова   Александр Брухацкий   Валентина Гарцуева   Арсений Врагов   фильм   боевики   военные   Азамат Нигманов   2022   
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4  комментария
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145
Александр Зотов Час назад
хм, выглядит интересно.
"Волоколамское шоссе" бы вот кто ещё снял, было бы очень здорово
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37k
Aleksandr 37 минут назад
Я не понял, что это за клоуны в "советской" форме?
ни петлиц, ни значков, ни звездочек
почему вооружены СВТ-40?
казахи в своем желании "декоммунизировать" Красную Армию выглядят полными дебилами...
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
На какой минуте появится НКВДшник с наганом? Заградотряд? Боевые ЗК?
Или с казахами можно надеяться на лучшее?
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1k
pinbalist Час назад
Блин, у казахов есть хорошие фильмы. Интересно, получится ли этот.
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