Трейлер фильма Стикер (2022)

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Их первая ночь — цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже, кажется, неслучайно.
Страна: Россия
Жанр: детектив, драма
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Анастасия Рысева, Дмитрий Анисимов
Режиссер: Дмитрий Баран
Жанр: детектив, драма
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Анастасия Рысева, Дмитрий Анисимов
Режиссер: Дмитрий Баран
Источник:
АНТИФИШКИ
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