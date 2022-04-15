Трейлер фильма Первый Оскар (2022)

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Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.
Страна: Россия
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Майкл Лернер, Остин Басис, Никита Кологривый, Вячеслав Потапенко, Никита Тарасов, Азамат Нигманов
Режиссер: Сергей Мокрицкий
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Майкл Лернер, Остин Басис, Никита Кологривый, Вячеслав Потапенко, Никита Тарасов, Азамат Нигманов
Режиссер: Сергей Мокрицкий
Источник:
АНТИФИШКИ
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