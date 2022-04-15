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Трейлер фильма Первый Оскар (2022)

Трейлер фильма Первый Оскар (2022)

Автор:
15 апреля 2022 16:28
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Никита Тарасов   фильм   военные   драмы   Андрей Мерзликин   Сергей Мокрицкий   Тихон Жизневский   Антон Момот   Дарья Жовнер   Сергей Пускепалис   Майкл Лернер   Остин Басис   Вячеслав Потапенко   Азамат Нигманов   2022   Никита Кологривый   
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Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.
Страна: Россия
Жанр: военный, драма
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Майкл Лернер, Остин Басис, Никита Кологривый, Вячеслав Потапенко, Никита Тарасов, Азамат Нигманов
Режиссер: Сергей Мокрицкий

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Никита Тарасов   фильм   военные   драмы   Андрей Мерзликин   Сергей Мокрицкий   Тихон Жизневский   Антон Момот   Дарья Жовнер   Сергей Пускепалис   Майкл Лернер   Остин Басис   Вячеслав Потапенко   Азамат Нигманов   2022   Никита Кологривый   
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5  комментариев
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4k
A 2 часа назад
А вот на этот фильм я пойду
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7k
Billi_Bons 42 минуты назад
Кто, как, а я современные фильмы о ВОВ смотреть не могу.
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Roman 2 часа назад
Ну хз, погляжу сначала на рецензии.
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