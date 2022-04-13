Трейлер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох (2022)

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

0

Страна: Германия

Жанр: комедия, приключения, семейный

Дата выхода в России: 21 апреля 2022

В ролях: Сента Бергер, Фридрих фон Тун, Катарина Штрассер, Юлия Бёве, Себастьян Фицнер, Ной Леви, Янник Эндеманн, Тим Кройер, Монти Арнольд , Элиз Эйкерманн, Ли Крайзер, Эрик Штаппенбек, Лиза Зиммерлейн

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль