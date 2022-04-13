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Трейлер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох (2022)

Трейлер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох (2022)

Автор:
13 апреля 2022 13:18
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   фильм   мультфильм   комедии   приключения   Германия   Уте фон Мюнхов-Поль   Сента Бергер   Фридрих фон Тун   Катарина Штрассер   Юлия Бёве   Себастьян Фицнер   Ной Леви   Янник Эндеманн   Тим Кройер   Монти Арнольд   семейный   Элиз Эйкерманн   Ли Крайзер   Эрик Штаппенбек   Лиза Зиммерлейн   2022   
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Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они — стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!
Страна: Германия
Жанр: комедия, приключения, семейный
Дата выхода в России: 21 апреля 2022
В ролях: Сента Бергер, Фридрих фон Тун, Катарина Штрассер, Юлия Бёве, Себастьян Фицнер, Ной Леви, Янник Эндеманн, Тим Кройер, Монти Арнольд , Элиз Эйкерманн, Ли Крайзер, Эрик Штаппенбек, Лиза Зиммерлейн
Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   фильм   мультфильм   комедии   приключения   Германия   Уте фон Мюнхов-Поль   Сента Бергер   Фридрих фон Тун   Катарина Штрассер   Юлия Бёве   Себастьян Фицнер   Ной Леви   Янник Эндеманн   Тим Кройер   Монти Арнольд   семейный   Элиз Эйкерманн   Ли Крайзер   Эрик Штаппенбек   Лиза Зиммерлейн   2022   
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