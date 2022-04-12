Трейлер фильма Родители строгого режима (2022)

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Родители запирают сына дома на перевоспитание. Ему 38 лет. Он — мэр.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв
Режиссер: Никита Владимиров
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв
Режиссер: Никита Владимиров
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: в мире видео знаменитости интересно кино трейлер Россия Владимир Сычёв фильм комедии алиса фрейндлих Александр Адабашьян Евгений Ткачук 2022 Никита Владимиров
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