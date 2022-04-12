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Трейлер фильма Родители строгого режима (2022)

Трейлер фильма Родители строгого режима (2022)

Автор:
12 апреля 2022 14:20
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   знаменитости   интересно   кино   трейлер   Россия   Владимир Сычёв   фильм   комедии   алиса фрейндлих   Александр Адабашьян   Евгений Ткачук   2022   Никита Владимиров   
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Родители запирают сына дома на перевоспитание. Ему 38 лет. Он — мэр.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв
Режиссер: Никита Владимиров

Источник:

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Метки: в мире   видео   знаменитости   интересно   кино   трейлер   Россия   Владимир Сычёв   фильм   комедии   алиса фрейндлих   Александр Адабашьян   Евгений Ткачук   2022   Никита Владимиров   
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1  комментарий
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kaboza Минуту назад
Даже трейлер унылое гавно....
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