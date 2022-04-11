Трейлер фильма Подельники (2021)

Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Каждый в поисках своей справедливости, подельники идут к цели, ломая правила, по которым здесь жили веками.



Страна: Россия

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 14 апреля 2022

В ролях: Ярослав Могильников, Юра Борисов, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Константин Балакирев, Марина Маныч, Яков Шамшин, Михаил Орлов, Марина Клещёва

Режиссер: Евгений Григорьев