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Трейлер фильма Подельники (2021)

Трейлер фильма Подельники (2021)

Автор:
11 апреля 2022 15:18
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   драмы   триллеры   Ярослав Могильников   Елизавета Янковская   Павел Деревянко   Константин Балакирев   Марина Маныч   Яков Шамшин   Михаил Орлов   Евгений Григорьев   Марина Клещёва   Юра Борисов   
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Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село - работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление – право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы.
Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Каждый в поисках своей справедливости, подельники идут к цели, ломая правила, по которым здесь жили веками.

Страна: Россия
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Ярослав Могильников, Юра Борисов, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Константин Балакирев, Марина Маныч, Яков Шамшин, Михаил Орлов, Марина Клещёва
Режиссер: Евгений Григорьев

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   драмы   триллеры   Ярослав Могильников   Елизавета Янковская   Павел Деревянко   Константин Балакирев   Марина Маныч   Яков Шамшин   Михаил Орлов   Евгений Григорьев   Марина Клещёва   Юра Борисов   
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