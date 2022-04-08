Трейлер фильма Обратимая реальность (2022)

Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…



Страна: Россия

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода в России: 14 апреля 2022

В ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Евгений Антропов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев, Ольга Ергина

Режиссер: Дмитрий Константинов