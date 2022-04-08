FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Кино 6291 пост • 1160 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма Обратимая реальность (2022)

Трейлер фильма Обратимая реальность (2022)

Автор:
08 апреля 2022 15:20
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Россия   Павел Чинарёв   фильм   Дмитрий Константинов   Вера Колесникова   Евгений Антропов   триллеры   Владимир Юматов   Александр Сирин   Алексей Фатеев   Ольга Ергина   фантастика   Евгения Дмитриева   Антон Филипенко   2022   Тимофей Трибунцев   
551
1
1
Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар.
Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…

Страна: Россия
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Евгений Антропов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев, Ольга Ергина
Режиссер: Дмитрий Константинов

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Россия   Павел Чинарёв   фильм   Дмитрий Константинов   Вера Колесникова   Евгений Антропов   триллеры   Владимир Юматов   Александр Сирин   Алексей Фатеев   Ольга Ергина   фантастика   Евгения Дмитриева   Антон Филипенко   2022   Тимофей Трибунцев   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шмёль 47 минут назад
Ну, по описанию - огонь. Посмотрим как реализовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами
1
220
«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
6
69
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо помог
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#история#автомобили#подборка#авто аварии#США#Разное#Украина
#прикол#интересно#интересное#Россия#дтп#картинки#мир#в мире#Приколы#забавное
#фото#Ватермарк#люди#аварии#автомир#СССР#фейл#неудача#война#кино

На что жалуетесь?

Вернуться