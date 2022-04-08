Трейлер фильма Обратимая реальность (2022)

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Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар.
Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым…
Страна: Россия
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Евгений Антропов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев, Ольга Ергина
Режиссер: Дмитрий Константинов
Страна: Россия
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко, Евгений Антропов, Владимир Юматов, Александр Сирин, Евгения Дмитриева, Алексей Фатеев, Ольга Ергина
Режиссер: Дмитрий Константинов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: в мире видео интересно кино трейлер Россия Павел Чинарёв фильм Дмитрий Константинов Вера Колесникова Евгений Антропов триллеры Владимир Юматов Александр Сирин Алексей Фатеев Ольга Ергина фантастика Евгения Дмитриева Антон Филипенко 2022 Тимофей Трибунцев
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