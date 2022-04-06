Трейлер фильма Добро пожаловать в семью (2021)

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

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Страна: Беларусь

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 14 апреля 2022

В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Пётр Буслов, Ростислав Бершауэр, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Алексей Маслодудов, Сергей Иванюк, Дмитрий Красилов, Игорь Ясулович, Елена Санаева, Кирилл Полухин, Данила Лебедев

Режиссер: Владимир Зинкевич