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Трейлер фильма Добро пожаловать в семью (2021)

Трейлер фильма Добро пожаловать в семью (2021)

Автор:
06 апреля 2022 15:13
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Владимир Зинкевич   Владимир Сычёв   Светлана Камынина   Кристина Вайнас   Пётр Буслов   Ростислав Бершауэр   Торнике Квитатиани   Алексей Маслодудов   Сергей Иванюк   Дмитрий Красилов   Игорь Ясулович   Елена Санаева   кирилл полухин   Данила Лебедев   2021   Вячеслав Морозов   беларусь   фильм   комедии   мелодрамы   Юлия Топольницкая   
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Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.
Страна: Беларусь
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Пётр Буслов, Ростислав Бершауэр, Юлия Топольницкая, Торнике Квитатиани, Алексей Маслодудов, Сергей Иванюк, Дмитрий Красилов, Игорь Ясулович, Елена Санаева, Кирилл Полухин, Данила Лебедев
Режиссер: Владимир Зинкевич

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Владимир Зинкевич   Владимир Сычёв   Светлана Камынина   Кристина Вайнас   Пётр Буслов   Ростислав Бершауэр   Торнике Квитатиани   Алексей Маслодудов   Сергей Иванюк   Дмитрий Красилов   Игорь Ясулович   Елена Санаева   кирилл полухин   Данила Лебедев   2021   Вячеслав Морозов   беларусь   фильм   комедии   мелодрамы   Юлия Топольницкая   
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6  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
О, Кисегач :)
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5k
fin4all 46 минут назад
Кисегач и Псих? Да ну нахер
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 51 минуту назад
Хватит снимать всякий негативный КАЛ.
Дежурной части что ли по РЕН тв не хватает...или ублюдков нацистских на Украине в круглосуточном режиме по Р24
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92
bonli ☭Cheкаво☭ZV☭ 5 минут назад
да ты знаешь что смотреть
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782
Иннoгeнтий Час назад
Чесное кино , на тему ,,Как устроена Россия,, !!!!
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1k
alex 2 часа назад
по бразильской системе
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