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Трейлер фильма Близнец (2022)

Трейлер фильма Близнец (2022)

Автор:
05 апреля 2022 13:51
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Тереза Палмер   Стивен Кри   Барбара Мартен   Тристан Руджери   Эрго Кюппас   Танели Мустонен   финляндия   фильм   ужасы   2022   
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Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар. Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…
Страна: Финляндия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Кюппас
Режиссер: Танели Мустонен

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   трейлер   Тереза Палмер   Стивен Кри   Барбара Мартен   Тристан Руджери   Эрго Кюппас   Танели Мустонен   финляндия   фильм   ужасы   2022   
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1  комментарий
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72
bonli 2 часа назад
сюжет заезжаннй до тошноты!
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