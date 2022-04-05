Трейлер фильма Близнец (2022)

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Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар. Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…
Страна: Финляндия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Кюппас
Режиссер: Танели Мустонен
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 14 апреля 2022
В ролях: Тереза Палмер, Стивен Кри, Барбара Мартен, Тристан Руджери, Эрго Кюппас
Режиссер: Танели Мустонен
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: в мире видео интересно кино трейлер Тереза Палмер Стивен Кри Барбара Мартен Тристан Руджери Эрго Кюппас Танели Мустонен финляндия фильм ужасы 2022
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